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Rusya: ABD'nin yeni Suriye stratejisi ülkeyi bölmeye yönelik

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'de izlediği yeni stratejinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu söyledi.

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Rusya: ABDnin yeni Suriye stratejisi ülkeyi bölmeye yönelik

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, terör örgütlerini destekleyen ABD'nin Suriye'deki stratejisini eleştirdi. 

"ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Standford'daki konuşmasının ardından ABD'li askeri kaynakların yaptığı, Suriye'nin kuzeyinde Washington yönetiminde Kürt ağırlıklı bir sınır güvenlik gücü kurulmasına ilişkin açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda, ABD'nin yeni Suriye stratejisinin bu ülkenin bölünmesine yönelik olduğu görülüyor." 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: rusya, mariya zaharova
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