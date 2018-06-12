Rusya ABD'nin yaptırımlarına cevap vermeye hazırlanıyor

Rus RIA ajansının haberine göre Lavrov, "Misilleme önlemleri elbette düşünülecek. Böyle bir durumda bunu yapmamak olmaz. Biz de karşı adımlar atacağız" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, dün Rus uyruklu üç kişi ve beş Rus şirketine karşı yaptırımlar getirildiğini açıklamıştı.

Açıklamada bu kişi ve şirketlerin, "ABD ve müttefik ülkelere karşı siber saldırılar düzenlenmesi amacıyla Rus istihbarat birimleriyle iş birliği yapmakla suçlandığı" belirtilmişti.

En sert hamle

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rus oligarklarına karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili kaynaklar, ABD'nin bu kararının Rusya'nın iş insanlarına karşı en sert hamle olacağı yorumunu yapmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, 7 Rus oligarkı ve bu kişilerin kontrolündeki 12 şirketi, Rusya'ya yeni yaptırımlar bağlamında kara listeye almıştı. Söz konusu kişilerin, Rusya'nın önde gelen zenginleri arasında yer aldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters