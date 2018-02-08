  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.819
    EURO 4.67
  • BIST 114621.35
    ALTIN 160.734
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Rusya: ABD'nin Suriye'deki amacı ekonomik varlıklara sahip olmak

Rusya: ABD'nin Suriye'deki amacı ekonomik varlıklara sahip olmak

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye'deki hedefinin DEAŞ ile savaşmak değil, bölgedeki ekonomik varlıklara sahip olmak olduğunu söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusya: ABDnin Suriyedeki amacı ekonomik varlıklara sahip olmak

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında 25 Suriyeli militanın yaralandığı belirtildi. Koalisyon tarafından vurulan militanlar, arama faaliyetlerini Rusya ile yapmayı kabul etmedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, ABD savaş uçaklarının Rus hava sahasında transponderları (bir sinyali otomatik olarak alıp, daha sonra sinyali farklı bir frekansta iletebilen cihaz) kapalı bir şekilde uçtukları da aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, Rusya Dışişleri Bakanlığı, rusya, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER