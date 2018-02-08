Rusya: ABD'nin Suriye'deki amacı ekonomik varlıklara sahip olmak

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında 25 Suriyeli militanın yaralandığı belirtildi. Koalisyon tarafından vurulan militanlar, arama faaliyetlerini Rusya ile yapmayı kabul etmedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, ABD savaş uçaklarının Rus hava sahasında transponderları (bir sinyali otomatik olarak alıp, daha sonra sinyali farklı bir frekansta iletebilen cihaz) kapalı bir şekilde uçtukları da aktarıldı.

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Kaynak: Reuters