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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını "derin hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.
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Rusya: ABD'nin kararı 'hayal kırıklığı'
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran tehlikesine karşı çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD’nin kararı istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olabilir
Macron: Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD'nin kararını üzüntüyle karşılıyor
İsrail: Trump'ı bütünüyle destekliyoruz