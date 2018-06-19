Rusya, ABD'nin ek gümrük vergilerine karşılık verecek

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda aralarında Rusya’nın da olduğu çok sayıda ülkeden ithal edilen çelik ve alüminyuma vergi getirilmesi kararı aldı.

İthal edilen ürünlere sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uyguluyor.

Ticaret savaşı kızışıyor

Trump'ın bu tartışmalı kararı dünyanın büyük ekonomileriyle ABD arasında ticaret savaşını başlattı.

Washington, ek gümrük tarifeleri yoluyla korumacı önlemler almayı sürdürüyor.

Dünya Ticaret Örgütü haklarını devreye sokuyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, başkent Moskova’da gazetecilere konuştu.

Oreşkin, Rusya’nın yaşadığı kayıpları telafi etmemesi nedeniyle, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki haklarından faydalanacaklarını söyledi.

ABD ürünlerine kısıtlama

Rusya, kısa bir süre içerisinde ABD’ye karşı bir dizi önlem alacak.

“ABD’den ithal edilen ve Rusya’da ikamesi bulunan ürünlere yönelik kısıtlayıcı önlemler alacağız. Söz konusu önlemler Rusya’nın makroekonomik yapısında olumsuz bir etki yaratmayacak.”

550 milyon dolarlık ürüne vergi

Rusya, vergi kararına karşı geçen ay harekete geçti, DTÖ’ye bilgilendirme yaptı.

ABD’nin ek gümrük tarifesi kararına misilleme olarak yaklaşık 550 milyon dolarlık ABD ürününe ek gümrük tarifesi uygulanabileceğini açıkladı.

Trump'tan Çin'e 200 milyar dolarlık vergi daha

Donald Trump bugün de Çin'e, önceki tarifelere misilleme yaptığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Çin Ticaret Bakanlığı da Washington'ın bu adımına karşı gereken tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Kaynak: AA