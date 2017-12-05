  • 05 ARALIK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.856
    EURO 4.576
  • BIST 106157.27
    ALTIN 158.09
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya, ABD'li 9 basın kuruluşunu ‘yabancı ajan’ ilan etti

Rusya, ABD'li 9 basın kuruluşunu ‘yabancı ajan’ ilan etti

Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da faaliyet gösteren 9 Amerikan basın kuruluşunun "yabancı ajan" kanunu kapsamına alındığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusya, ABDli 9 basın kuruluşunu yabancı ajan ilan etti

Radio Liberty, Voice of America, Current Time’ın da aralarında bulunduğu 9 basın kuruluşunun gazetecileri, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’ne giremeyecek.

Rusya Adalet Bakanlığı, aralarında Amerika'nın Sesi (Voice of America) radyosunun da bulunduğu 9 Amerikan basın kuruluşunu "yabancı ajan" kanunu kapsamına aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da faaliyet gösteren 9 Amerikan basın kuruluşunun "yabancı ajan" kanunu kapsamına alındığı bildirildi.

Söz konusu kurumların isimleri, başta Amerika'nın Sesi ve Radio Free Europe/Radio Liberty olmak üzere Current Time TV, Radio Liberty’nin Tatar-Başkurt kolu Azatliq Radiosi, Sibir.Realii, Idel.Realii, Faktograf, Kavkaz.Realii ve Krym.Realii olarak açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığının talebi üzerine 13 Kasım'da, ABD'de yayın yapan RT kanalı, "yabancı ajan" olarak kaydedilmiş ve ABD Kongresi, kanalın, binadaki akreditasyonunu kaldırmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 25 Kasım'da, Rusya'da faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öneren yasal değişiklikleri onaylamıştı.

Duma Düzenleme ve Kontrol Komisyonu Başkanı Olga Savastyanova, bir süre önce yaptığı açıklamada, Amerikan medyasının Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya girişinin de yasaklanacağını açıklamıştı.

Kaynak :AA

Etiketler: rusya adalet bakanlığı, abd, 9 basın kuruluşu ajan ilan edildi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER