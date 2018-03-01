Rusya: ABD, Suriye'de YPG/PKK'ya 20 askeri üs kurdu

Rusya Güvenlik Konseyi Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Aleksandr Venediktov, ABD'yi terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermekle suçladı.

"En gelişmiş silahları YPG/PKK'ya temin etti"

Venediktov, Washington'ın örgüte en gelişmiş silahları temin ettiğini söyleyerek, "Suriye krizinde devam eden dış etkenler istikrar ve barışın geri gelmesine engel oluyor. ABD, Suriye'de YPG'nin kontrol ettiği 20 kadar askeri üs kurdu." dedi.

Venediktov, Amerikan yönetiminin Suriye'de ayrılıkçı hareketleri kışkırttığını da sözlerine ekledi.

Aleksandr Venediktov ayrıca, ABD'nin Şam'ın onayı olmadan Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf'ta yaklaşık 55 kilometrelik alanı işgal ettiğini hatırlattı.

Rusya Güvenlik Konseyi, teröristlerin El Tanf'ta serbestçe hareket edebildiğini, Birleşmiş Milletler'in (BM) insani yardım konvoylarının buradaki Rukban sığınma kampına giremediğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber, AA