  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Rusya: ABD, Kuzey Kore'yi kışkırtıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD’nin attığı adımlar, tasarlanmış bir şekilde Kuzey Kore’yi tahrik etmeye yönelik." dedi.

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Rusya: ABD, Kuzey Koreyi kışkırtıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'ne katılmak üzere bulunduğu Minsk’te, Pyongyang yönetiminin dün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini değerlendirdi.

ABD’nin attığı adımların, tasarlanmış bir şekilde Kuzey Kore’yi tahrik etmeye yönelik olduğunu öne süren Lavrov, “Pyongyang yönetimi de bu adımlar sonucunda sert hamleler yapmak zorunda kalıyor.” diye konuştu.

Kuzey Kore’ye yönelik ekonomik yaptırımların ise işe yarayacağını düşünmediklerini anlatan Lavrov, “Rusya, ABD’nin Kore krizinin çözümüne yönelik tekliflerine olumsuz bakıyor. Her şey sanki ülke lideri Kim Jong-un'un maceraperest adımlar atması için yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, dün yerel saatle 02.48'de yeni nesil kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Fırlatıldıktan sonra 53 dakika belirlenen yörüngesinde seyreden füze, Japon Denizi'ne düşmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, Pyongyang, Lavrov, Kuzey Kore, Kim Jong Un
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