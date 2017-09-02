  • 02 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Rusya-ABD krizinde gerilim tırmanıyor

Washington-Moskova arasındaki kriz her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

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Rusya-ABD krizinde gerilim tırmanıyor

Washington-Moskova arasındaki kriz her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Washington yönetimi, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington ve New York'taki iki konsolosluk tesisinin kapatılmasını istedi.

Moskova’dan "Sert yanıt vereceğiz” yanıtı geldi. Trump yönetiminin verdiği iki günlük süre bugün doluyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerilimin sorumlusu olarak da Obama yönetimini gösterdi. 

Rus Dışişleri Bakanlığı da, Amerikan Federal Soruşturma bürosu FBI’ın sözkonusu Rus temsilciliklerinde arama yapmaya hazırlandığını duyurdu. Bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Rusya’nın San Francisco Başkonsolosluğu'ndan siyah dumanlar yükselmeye başladı.

Binaya giden itfaiyecilerin girişine izin verilmedi. Yükselen dumanların yakılan belgelerden kaynaklı olduğu öne sürülüyor.

Amerikan istihbaratının, "casusluk amacıyla kullanıldığı" gerekçesiyle binayı gözlem altında tuttuğu ifade ediliyordu.

İki ülke ilişkileri Moskova'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla gerilmişti. 

Taraflar karşılıklı olarak diplomatik misyonların küçültülmesini talep etti. 
 

Etiketler: Trump, rusya konsolosluk, rusya, Putin, Moskova, Lavrov, FBI, beyaz saray, abd
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