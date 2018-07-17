Rusya ABD ile silahsızlanma iş birliğine hazır

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD ile Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (START) uzatılması ve Suriye’de iş birliği hususunda basın açıklaması yaptı.

Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Helsinki’de uluslararası güvenlik alanında anlaşmaya vardığını hatırlattı.

Sözcü Konaşenkov, “Rusya askeri kurumları, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın uzatılması, Suriye’de iş birliği ve askeri güvenliğin sağlanması ile ilgili diğer güncel meseleleri müzakere etmek üzere Genelkurmay Başkanlığı ve diğer kanallar üzerinden ABD’li meslektaşları ile iletişimi aktif hale getirmeye hazırdır.” dedi.

Anlaşma 2021'de sona erecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fox TV’ye verdiği röportajda, ABD ile 2021’de sona erecek START'ın uzatılmasına hazır olduklarını ancak detayların görüşülmesi gerektiğini söylemişti.

Rusya ile ABD arasında nükleer silahların sınırlandırılmasına yönelik yapılan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın sonuncusu 2010’da imzalanmıştı.

Kaynak: AA