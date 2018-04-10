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Buradasınız : » » Rusya: "ABD ile askeri çatışma tehdidi yok"

Rusya: "ABD ile askeri çatışma tehdidi yok"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Rusya ve ABD arasındaki Suriye geriliminde bir askeri çatışma tehdidi bulunmadığını söyledi.

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Rusya: &quot;ABD ile askeri çatışma tehdidi yok&quot;

Bogdanov, Suriye konusunda Rusya ve ABD'li yetkililer arasında "çalışma temasları" bulunduğunu ve sağduyunun hâkim olacağına inandığını söyledi.

ABD saldırıya cevap verecek

Suriye’de yaşanan kimyasal silah krizi için acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, “BM Güvenlik Konseyi'nden çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın Suriye’deki ölümcül kimyasal silah saldırısına cevap vereceğiz” dedi.

Çok uluslu bir misilleme gelebilir

Adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer, ayrıntı vermemekle birlikte, bazı askeri seçeneklerin hazırlandığını söyledi. Seçenekler ya da olası askeri operasyon konusunda Beyaz Saray'dan, Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, Suriye'de bundan sonra kimyasal silah kullanımını caydırıcı bir operasyona ABD'nin yanı sıra Fransa'nın ve İngiltere'nin katılabileceğinden söz ediyorlar.

Rusya: Ciddi sonuçları olabilir

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenlemesi durumunda ''ciddi sonuçları'' olacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin başkenti Şam yakınındaki Duma'da siviller bir kez daha kimyasal silah saldırısına maruz kalmış ve 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: terör, rusya, Mikhail Bogdanov, abd
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