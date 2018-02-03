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Rusya-ABD arasında ipler gerildi

Rusya, yeni Nükleer Durum İnceleme Belgesi ile ABD'nin doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilediğini söyledi.

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Rusya-ABD arasında ipler gerildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) yayınlanan, ülkenin nükleer kapasite durumunun mercek altına alındığı Nükleer Durum İnceleme Belgesi'ni değerlendirdi. 

"Rusya karşıtı tutum sergiledi"

Bakanlık, belgeyle doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilenildiğini söyledi.

"Nükleer silahlara ilişkin bozulan küresel durumun suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişimde bulunuluyor.” 

ABD kendini örtbas etmeye çalışıyor 

Belgede, Rusya’nın agresif ve müdahaleci olarak tanımlanmasının, gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

“Belgedeki doğrudan Rusya karşıtı tutumu fark etmemek mümkün değil. ABD, Rusya’ya yönelik mesnetsiz suçlamalarla kendi nükleer gücünü muazzam bir düzeye çıkarmaya çalışıyor.”

"Suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişim"

Rusya’nın, silahlanmaya yönelik uluslararası anlaşmaları da ihlal etmekle suçlandığına işaret edildi.

“Washington tarafından duraksamadan itham edilen bu tür kategorik suçlamalar, nükleer silahlara ilişkin ABD’nin sorumsuz adımları nedeniyle bozulan küresel durumun suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişimdir.”

"Gerekli adımlar atılacak"

Rusya, Washington'un yaklaşımlarını dikkate alacağını ve kendi güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacağını da vurguladı. 

Pentagon tarafından dün açıklanan Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde Rusya’nın nükleer gücüne geniş yer ayrılmış, Kuzey Kore, İran ve Çin de “olası tehdit unsuru” ülkeler arasında yer almıştı.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: Trump, rusya, Putin, nükleer silah, abd
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