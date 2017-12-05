Rusya, 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya’nın 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları’ndan men edilmesine karar verdi.

Karara göre Rus sporcular ülkelerinden ayrı olarak olimpiyatlarda yarışabilecek. Ancak dereceye girmeleri durumunda ülkelerinin bayrağı ve marşı kullanılmayacak.

Kararın nedeni "Rusya'daki anti-doping kurallarının ve sisteminin sistematik manipülasyonu".

Aslında doping olayının patlak vermesi yeni değil. 2014 yılında Soçi’de düzenlenen olimpiyatlarla ilgili raporlar bu durumu ortaya koyuyordu.

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadeler alınmıştı. Rus bilim adamı Grigory Rodchenkov 2014 Soçi Kış Olimpiyatları öncesinde devletin sponsorluğunda büyük bir doping programını düzenlediğini söylemişti.

İki Rus atlet de kendilerine verilen yasaklanmış performansı artırıcı maddeleri aldığını itiraf etmişti.

2014 Soçi Olimpiyatları ile ilgili raporu Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden Samuel Schmid yazmıştı.

Schmid gazetecilere, "Sonuçlar sadece Gringoory Rodchenkov'un ifadesine dayanıyor değil, bilimsel deliller, tanık ifadeleri, belgeler ve yazışmalar da var” demişti.

Aslında Brezilya’da düzenlenen 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları'nda da Rus sporcuların tamamen yasaklanması gündeme gelmiş ancak Komite sporculara ilgili ayrı ayrı değerlendirme yapılmasına karar vermişti.

Bu karar üzerine Rusya'nın 387 kişilik kadrosunun yaklaşık yüzde 30'u oyunlara katılmamıştı.