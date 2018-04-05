  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Rusya, 1 Belçikalı diplomatı sınır dışı

Rusya, Belçika'dan gönderilen 1 Rus diplomata misilleme olarak, 1 Belçikalı diplomatı sınır dışı etti.

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Rusya, 1 Belçikalı diplomatı sınır dışı

Skripal krizi sebebiyle Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere aynı sayıda diplomatı sınır dışı ederek karşılık vermeye başlayan Rusya, 1 Belçikalı diplomatı sınır dışı etti.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak Reuters

Etiketler: sınır dışı, rusya, Belçika
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