Rüşvet skandalı sonrası Almanya iltica sisteminde reforma gidiyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya­ iltica sisteminin tamamıyla yeniden düzenlenmesini amaçlayan reform planının hazır olduğunu açıkladı.

ZDF yayınında konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Seehofer, planı bu hafta içerisinde çeşitli Alman siyasetçilerle görüştükten sonra gelecek hafta kamuya açıklayacağını söyledi. Bremen'deki Göçmen ve Mülteci Dairesi'nde (BAMF) yaşanan mülteci skandalına değinen Seehofer, bu skandalın koalisyon anlaşmasında da adı geçen "yönlendirme merkezlerinin" kurulmasının gerekliliğini daha da belirgin hale getirdiğini vurguladı.

"Göç sınırlandırılmadan sorun çözülmez"

DW Türkçe'de yer alan habere göre Horst Seehofer, iltica sisteminde kullanılacak yönlendirme merkezleriyle iltica başvuru sürecinin yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha güvenli hale getirileceğini söyledi. "Göçün sınırlandırılması gerektiğinin" altını çizen Bakan, belli bir sınırlandırmaya gidilmediği sürece "sorunun çözülemeyeceğini" vurguladı.

Salı günü Federal Meclis İç Politika Komisyonu'nu konuyla ilgili bilgilendirecek olan Seehofer, burada konuyla ilgili "kapsamlı bir açıklama" yapacağını ifade etti.

SPD: Skandalı aydınlatın

Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi CSU'nun koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise, Başbakan Angela Merkel'e BAMF skandalının açıklığa kavuşturulması çağrısı yaptı.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, Welt gazetesine Pazartesi günü verdiği mülakatta, "Başbakan'ın artık bunun aydınlatılmasını sağlaması ve nihayetinde kendisinin aydınlatması gerekiyor" dedi. Merkel'in bu konuda "iyi bir izlenim vermediğini" ve sorumluluğu Seehofer'e yıkmak istediğini savunan Stegner, "Merkel sorumluluktan kaçıyor. Susuyor, hiçbir şey yapmıyor ve BAMF'taki kargaşayı öylece bir kenarda bekleyerek atlatmak istiyor" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Geçen ay sığınmacılardan rüşvet almakla suçlanan BAMF’ın Bremen şubesinin eski yöneticisi dahil 5 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bremen'de 2013-2016 yılları arasında, iltica için gerekli şartların sağlanmamasına rağmen en az 1200 kişiye sığınma hakkı verildiğinden şüpheleniliyor. Şubeye yapılan yaklaşık 4 bin 500 başvurunun yeniden incelemeye alınacağı belirtiliyor.