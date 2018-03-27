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Ruslar, AVM yangınına tepkili: Gerçekleri açıklayın

Rusya’nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezi yangınında ölü sayısıyla ilgili resmi açıklamalara inanmayan binlerce insan, protesto gösterisi düzenledi.

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Ruslar, AVM yangınına tepkili: Gerçekleri açıklayın

Rusya’nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrindeki bir alışveriş merkezinde dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı, resmi makamlarca 64 olarak açıklandı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Rusya'da meydana gelen en fazla ölümlü yangın olarak kayıtlara geçen olayda, pek çok ihmal olduğu ortaya çıktı.Görgü tanıkları, alışveriş merkezinin yangın alarmlarının çalışmadığını öne sürdü.

Yaklaşık 3 bin kişilik bir grup, valilik binası önünde toplanarak yerel yöneticilerin istifasını istedi.

Açıklanan resmi ölü sayısına inanmayan grup "gerçeklerin" açıklanmasını istedi.

Olayla ilgili, biri alışveriş merkezi yöneticisi ve biri mağaza sahibi dört kişi gözaltına alındı.

Bazı protestocuların elinde, yangında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları görüldü.

Sibirya'da 3 günlük yas ilan edildi.

Eş zamanlı düğmeye basıldı

 

Kaynak: TRT Haber - Reuters

Etiketler: yangın, rusya, protesto
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