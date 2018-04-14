Rus üsleri saldırıdan zarar görmedi

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin öncülüğünde yapılan Suriye operasyonuyla ilgili 100'den fazla füze fırlatıldığını ve Rus hava savunma sistemlerinin füzelere müdahaleye dahil olmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz ve Fransız hava kuvvetleri ile ABD savaş gemilerinden gerçekleştirilen saldırılarda Suriye'de askeri ve sivil altyapıların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin güdümlü füzelerinden hiçbiri Rusya Hava Savunma Birliğinin sorumluluğu altında olan Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslere isabet etmedi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA