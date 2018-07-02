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Rus turistlerin tercihi yine Türkiye

Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde Rus turistlerin bir numaralı tatil noktası oldu. Rus turistlerin sayısı, bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 49,6 arttı.

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Rus turistlerin tercihi yine Türkiye

Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde Rus turistlerin bir numaralı tatil noktası oldu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 49,6’lık artışla 1 milyon 400 bin Rus turistin Antalya’yı ziyaret ettiği belirtildi.

Sadece mayısta geçen yıla kıyasla yüzde 27,29’luk artışla 3,7 milyon Rus’un Türkiye’yi ziyaret ettiği bildirilen açıklamada, bu yılın ocak-mayıs döneminde Rus turistlerin bir numaralı tatil noktasının Türkiye olduğunun altı çizildi.

Türkiye’yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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