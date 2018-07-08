Rus stratejist Dugin: Bölge barışı için önemli adım; Türkiye, İran ve Rusya ittifakı

İran devlet televizyonunda yayınlanan "Sınırsız" adlı programa katılan Rus stratejist ve siyaset bilimci Prof. Dr. Aleksandr Dugin, bölgesel ve küresel meseleler hakkında değerlendirmeler yaptı.

"Bölgede barışın temini için ittifak önemli bir adım"

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krizi sona erdirerek bu ülkede barış ve istikrarı sağlamak adına Astana süreciyle başlattıkları iş birliğinin önemine vurgu yapan Dugin, "Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'deki iş birliği başta Suriye olmak üzere bölgede barışın temini adına önemli bir adımdır. Bu ittifak, ABD'nin bölge ve Suriye'deki komplolarını da boşa çıkarmıştır" dedi.

"Bu ittifak bölgenin geleceğini şekillendirecektir"

Dugin, üç ülkenin iş birliği sayesinde ABD'nin bölgedeki nüfuzunu kaybetmeye başladığını belirterek şunları söyledi:

"Bu ittifak dünyanın geleceğini şekillendirecektir. Avrasya projesinin başarıyla uygulanması halinde uluslararası toplum tek kutuplu düzenden çok kutuplu düzene geçiş yapacak ve ABD'nin bölgesel nüfuzu azalacaktır."

"Tahran ve Moskova'nın iş birliğini güçlendirmesi gerekli"

ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlara dikkat çeken Dugin, "ortak düşman" olarak tanımladığı ABD yönetiminin yaptırımlarıyla mücadele edilebilmesi için Tahran ve Moskova'nın iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA