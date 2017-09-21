  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Rus sözcü: Tüm mühimmatla derhal yok edilecektir

Moskova yönetimi, (PKK/PYD'nin öncülük ettiği) Suriye Demokratik Güçleri'nin elindeki bölgelerden açılacak ateşe derhal karşılık verileceğini söyledi.

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Rus sözcü: Tüm mühimmatla derhal yok edilecektir

Rusya, ABD'nin Suriye'nin DEAŞ kontrolündeki Deyrizor ilinde bulunan Beşşar Esed rejimine ait mevzilere yeniden saldırması halinde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunda ABD özel kuvvetleri ve terör örgütü PKK/PYD'nin bulunduğu alandan, rejim güçlerine iki kez roket ve topçu saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Mevzilerdeki rejim askerlerine Rus özel kuvvetlerinin de eşlik ettiğini hatırlatan Konaşenkov, ABD komutanlığına uyarı gönderdiklerini kaydetti.

Sözcü Konaşenkov, "(PKK/PYD'nin öncülük ettiği) Suriye Demokratik Güçleri'nin elindeki bölgelerden açılacak ateşe derhal karşılık verilecektir. Buradaki atış mevzileri elimizdeki tüm mühimmatla derhal yok edilecektir." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin doğusunda DEAŞ kontrolündeki Deyrizor ili, Rusya destekli rejim güçleri ile ABD destekli PKK/PYD arasında paylaşım mücadelesine sahne oluyor.

Terör örgütü DEAŞ, Rakka'da verdiği önemli kayıplardan sonra güçlerini Irak sınırına hakim Deyrizor'a kaydırmıştı. DEAŞ'ın mağlubiyetinin yaklaşması, petrol zengini kent üzerindeki rekabeti artırıyor.

Rusya'nın hava, İran'ın ise kara desteğini alan Beşşar Esed rejimi güçleri, Humus çölünden ilerleyerek ay başında kent merkezindeki 3 yıllık DEAŞ kuşatmasını kırmıştı.

PYD/PKK, rejim güçleriyle eşzamanlı olarak Deyrizor kırsalının kuzeydoğusunda ilerleyişini sürdürüyor. Örgüt, ABD destekli operasyonunu 9 Eylül'de ilan etmişti.

Etiketler: sdg, rusya, PYD, Putin, PKK, İgor Konaşenkov, Esed
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