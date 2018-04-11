  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Rus ordusu: Saldırı yerinde zehirli maddeye rastlanmadı

Rusya ordusu, Suriye'de saldırının yapıldığı yerlerde yapılan araştırmada herhangi bir zehirli maddeye rastlanmadığını açıkladı.

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Rus ordusu: Saldırı yerinde zehirli maddeye rastlanmadı

RIA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Rus askeri polis birlikleri yarın Doğu Guta'nın Duma kasabasına gidiyor.

Kimyasal saldırıya Trump'tan sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Rusya’yı tehdit etmiş, "Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve 'akıllı' füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla ortak olmamalıydın" ifadelerini kullanmıştı.

"Duyarsız ABD'nin hamlesine şaşırmadık"

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın füze mesajıyla ilgili, "Suriye'de terörizmi destekleyen duyarsız ABD rejiminden gelen bu hamleye şaşırmadık" açıklamasını yapmıştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yapan bir Bakanlık kaynağı, "fabrikasyon yalanlarla Suriye'nin hedef gösterildiğini" savunmuştu.

Suriye'ye doğru kritik adımlar atılıyor

  • ABD İngiltere ve Fransa, Suriye'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği kimyasal silah saldırısına karşı Suriye'yi vurup vurmama konusunda istişareler yapıyor.
  • Rusya ve ABD, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engelledi.
  • ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söyledi. Trump, Suriye'yi izleyebilmek için hafta sonu programlarını iptal etti.
  • Fransa'da konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye'de kimyasal silah kullanılan saldırıya karşı yapılacak bir askeri operasyona, ülkesinin de katılabileceğini söyledi.
  • Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin, Suriye'ye fırlatılacak her Amerikan füzesinin havada vurulacağını ve fırlatma rampalarının da hedef alınacağını söyledi.  

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, rusya, ordu, kimyasal
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