  • 28 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.337
  • BIST 106525.25
    ALTIN 191.484
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rus milyarder Abramoviç İsrail vatandaşı oldu

Rus milyarder Abramoviç İsrail vatandaşı oldu

Dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç, İsrail vatandaşı oldu. Abramoviç aynı zamanda dünyaca ünlü İngiliz futbol takımı Chealsea'nın da sahibi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rus milyarder Abramoviç İsrail vatandaşı oldu

Dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç İsrail vatandaşlığı almak için özel uçağıyla İsrail'e gitti.

Abramoviç, İsrail İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek İsrail kimliğini teslim aldı.

Bazı yayın organları Rus milyarderin İngiltere vizesini yenilemede sorun yaşadığı için İsrail vatandaşlığı aldığını ileri sürdü.

Ancak İngiliz futbol takımı Chealsea'nın sahibi Abramoviç'e yakın bir kaynak iddiaları reddetti.

Rus milyarderin uzun zamandır İsrail vatandaşı olmak istediği de söylenenler arasında.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Abramovic, israil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER