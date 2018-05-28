Rus milyarder Abramoviç İsrail vatandaşı oldu

Dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç İsrail vatandaşlığı almak için özel uçağıyla İsrail'e gitti.
Abramoviç, İsrail İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek İsrail kimliğini teslim aldı.
Bazı yayın organları Rus milyarderin İngiltere vizesini yenilemede sorun yaşadığı için İsrail vatandaşlığı aldığını ileri sürdü.
Ancak İngiliz futbol takımı Chealsea'nın sahibi Abramoviç'e yakın bir kaynak iddiaları reddetti.
Rus milyarderin uzun zamandır İsrail vatandaşı olmak istediği de söylenenler arasında.
Kaynak: TRT Haber