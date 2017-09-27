Rus mahkemeden Ümerov’a 2 yıl hapis cezası

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov’un Kırım’daki Rus mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Ümerov’un avukatı Nikolay Polozov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akmescit’teki Rus mahkemesinin Ümerov’a 2 yıl hapis cezasının yanı sıra 2 yıl açık alanda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı getirdiğini belirtti.

“Ümerov'un sağlık durumu göz önüne alındığında bu bir ölüm cezasıdır.” ifadesini kullanan Polozov, müvekkilinin bu tür orantısız bir cezaya Kırım Tatarı olduğu için çarptırıldığını bildirdi.

KTMM Başkan Yardımcısı Ümerov, “Rusya’nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik çağrılar ve eylemlerde bulunmak” suçlamasıyla yargılanıyordu.