  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.569
    EURO 4.197
  • BIST 101218.3
    ALTIN 147.513
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rus mahkemeden Ümerov’a 2 yıl hapis cezası

Rus mahkemeden Ümerov’a 2 yıl hapis cezası

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov’un Kırım’daki Rus mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rus mahkemeden Ümerova 2 yıl hapis cezası

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov’un Kırım’daki Rus mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Ümerov’un avukatı Nikolay Polozov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akmescit’teki Rus mahkemesinin Ümerov’a 2 yıl hapis cezasının yanı sıra 2 yıl açık alanda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı getirdiğini belirtti.

“Ümerov'un sağlık durumu göz önüne alındığında bu bir ölüm cezasıdır.” ifadesini kullanan Polozov, müvekkilinin bu tür orantısız bir cezaya Kırım Tatarı olduğu için çarptırıldığını bildirdi.

KTMM Başkan Yardımcısı Ümerov, “Rusya’nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik çağrılar ve eylemlerde bulunmak” suçlamasıyla yargılanıyordu.

Etiketler: kırım tatar milli meclisi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı İlmi Ü, hapis cezası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER