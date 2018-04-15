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Buradasınız : » » Rus mağarabilimciler dünyanın en derin mağarasına indi

Rus mağarabilimciler dünyanın en derin mağarasına indi

Rus mağarabilimciler, Abhazya’da bulunan ve dünyanın en derin mağarası olarak kabul gören Krubera’ya inmeyi başardı.

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Rus mağarabilimciler dünyanın en derin mağarasına indi

Abhazya'da bulunan ve 2190 metre olarak bilinen mağaraya 1 haftada inen mağarabilimciler, mağaranın derinliğinin aslında 2212 metre olduğunu tespit etti.

Daha önce Amerikalılardan Avrupalılara kadar birçok mağarabilimcinin inmeye çalıştığı ama tüm derinliğine ulaşamadığı mağaraya inmeyi başaran Ruslar, mağara ile ilgili bilinen tüm bilgileri değiştirecek çalışmalara imza attı.

Mağaranın uzunluğu 13 bin 432 metre

Mağaraya 27 günde inilmesi beklenmesine karşın bu süreci 1 haftaya indiren Rus mağarabilimciler, mağaranın uzunluğunun ise 13 bin 432 metre olduğunu keşfetti.

Rus mağarabilimciler Pavel Demidov ve İlya Turbanov’un ekibi yaptıkları çalışmalarla ilginç bulgulara da ulaştı. Ekip, mağara içinde yaptıkları araştırmalarda daha önce hiç görülmeyen canlı türlerini görüntüleyip, karşılaştıkları canlılardan laboratuvarda incelenmek üzere örnek aldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: krubera mağarası, dünyanın en derin mağarası, Abhazya
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