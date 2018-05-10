Rus kozmonot uzaydan ayın batışını görüntüledi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rus Kozmonot Artemev, dünya’nın ufuk çizgisindeki mavilik içinde yavaş yavaş kaybolan Ay’ın görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Daha önce de Kıbrıs'ı görüntüledi

Rus Kozmonot, daha önceki bir paylaşımında da Kıbrıs’ın görüntülerine yer verdi.

Oleg Artemev, Kıbrıs’ın görüntüsünü ”Tanrıça Afrodit’in doğum yeri, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yüksekliğinden. Önce ‘Olympus’un yüksekliğinden’ yazmak istedim.

“Kıbrıs, tabi ki küçük bir ülke ancak Akdeniz’in üçüncü büyük adası. Şimdi orada takipçilerim olabilir. O zaman gökyüzüne daha sık bakın ve bize selam verin” notu ile paylaştı.

Kaynak: DHA