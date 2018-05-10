  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Rus kozmonot uzaydan ayın batışını görüntüledi

Rus kozmonot Oleg Artemev, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çektiği görüntülerle Ay’ın batışını ilk kez bu kadar net gözler önüne serdi.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rus Kozmonot Artemev, dünya’nın ufuk çizgisindeki mavilik içinde yavaş yavaş kaybolan Ay’ın görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Daha önce de Kıbrıs'ı görüntüledi

Rus Kozmonot, daha önceki bir paylaşımında da Kıbrıs’ın görüntülerine yer verdi.

Oleg Artemev, Kıbrıs’ın görüntüsünü ”Tanrıça Afrodit’in doğum yeri, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yüksekliğinden. Önce ‘Olympus’un yüksekliğinden’ yazmak istedim.

“Kıbrıs, tabi ki küçük bir ülke ancak Akdeniz’in üçüncü büyük adası. Şimdi orada takipçilerim olabilir. O zaman gökyüzüne daha sık bakın ve bize selam verin” notu ile paylaştı.

Kaynak: DHA

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