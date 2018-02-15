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Buradasınız : » » Rus kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Rus kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Gıda, yakıt ve su taşıyan Progress MS-08 adlı Rus kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

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Rus kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı

Rusya Uzay Ajansı Roskosmos'tan yapılan açıklamada, Soyuz-2.1a roketiyle 13 Şubat’ta Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Progress MS-08 adlı kargo kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştığı belirtildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 3 ABD’li, 2 Rus ve 1 Japon astronota 3 tonluk gıda, yakıt ve su taşıyan kapsülde, bazı bilimsel ekipmanların da bulunduğu kaydedildi.

Soyuz-2.1a roketinin uzay yolculuğu, pazar günü fırlatılmasına az bir süre kala henüz açıklanmayan nedenlerle ertelenmişti.

Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, bilimsel araştırmalar yürütülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: uluslararası uzay istasyonu, rus kapsül
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