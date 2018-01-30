Rus jetinden, ABD uçağına önleme

ABD'ye ait EP-3 Aries tipi keşif uçağına, Karadeniz'de uluslararası hava sahasında uçarken bir Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Donanma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Su-27'nin, EP-3 uçağına 5 fit mesafeye kadar yaklaşması ve EP-3'ün güzergahına girmesi ile EP-3'ün, S-27'nin kuyruk türbülansında uçmasına neden olduğu için bu temasın tehlikeli olduğunu değerlendirdik." denildi.

Rusya'nın uluslararası hava sahasında uçma hakkını tanıdıkları söylenen açıklamada, Amerikan uçağının uluslararası hukuka uygun faaliyet yürüttüğü, Rusya'nın bu önlemesi konusunda provokatif davranmadığı anlatıldı.

Açıklamada ayrıca, önlemenin 2 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait EP-3E Aries II tipi keşif uçağına, Karadeniz üzerinde Rus jeti tarafından önleme yapıldığını, Rus jetinin havalanmasının ardından keşif uçağının, rotasını değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığını bildirmişti.

Kaynak: AA