  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Rus istihbaratı: Türk ortaklarımız sayesinde terör saldırısını önledik

Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Bortnikov, yılbaşı kutlamalarına yönelik terör saldırısını, Türk ortaklarından aldıkları bilgiyle önlemeyi başardıklarını söyledi.

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Rus istihbaratı: Türk ortaklarımız sayesinde terör saldırısını önledik

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Türkiye ve ABD’nin verdiği bilgiler sayesinde ülkede yılbaşı kutlamalarına yönelik iki terör saldırısını önlediklerini bildirdi.

Bortnikov, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada ABD’nin yeniyıl kutlamalarında St. Petersburg’ta bir terör saldırısı için hazırlık yapıldığına dair Rus istihbaratını bilgilendirdiğini belirtti.

Türkiye’nin de Rusya'da yılbaşı kutlamalarında planlanan başka bir saldırı ile ilgili Rus istihbaratını uyardığını kaydeden Bortnikov, “Türk ortaklarımızdan aldığımız bilgi sayesinde terör saldırısını önlemeyi başardık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk ortak, terör saldırısı, Rusya Federal Güvenlik, rusya, istihbarat
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