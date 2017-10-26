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Rus helikopteri Kuzey Buz Denizi'ne düştü

İçinde 8 kişinin bulunduğu Rus helikopteri Kuzey Buz Denizi'ne düştü.

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Rus helikopteri Kuzey Buz Denizine düştü

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, içerisinde 8 kişi bulunan bir Rus helikopteri, Norveç yakınlarında Svalbard takımadaların bulunduğu Kuzey Buz Denizi'ne düştü.

Norveç Arama Kurtarma Merkezi Başkanı Torto Hongset, Norveç'in yüksek tirajlı gazetesi VG'ye yaptığı açıklamada, helikopterin yerel saatle 15.30'da düştüğünü belirtti.

Helikopterin Mil Mi-8 orta menzil nakliye helikopteri olduğu, 8 kişinin uyruğunun henüz belirlenemediği ifade edildi.

Kazanın yaşandığı yere, Polarsysseli isimli kurtarma gemisi ve bir fırkateyn ile bir kurtarma helikopterinin gönderildiği kaydedildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Rus helikopteri, kuzey buz denizi
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