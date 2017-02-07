  • 07 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.717
    EURO 3.964
  • BIST 87123.77
    ALTIN 146.882
Buradasınız : » » Rus hava kuvvetlerine 'ani denetim' başladı

Rus hava kuvvetlerine 'ani denetim' başladı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Putin'in emriyle hava kuvvetlerinde "ani denetime" başlandığını duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rus hava kuvvetlerine ani denetim başladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle hava kuvvetlerinde "ani denetime" başlandığını duyurdu.

Şoygu, Rus basınında yer alan açıklamasında, ani denetim kapsamında hava savunma sistemleri ile hava kuvvetlerinin olası bir saldırıyı püskürtmeye yönelik durumunun denetleneceğini ve bu kapsamda bazı tatbikat ve eğitimler yapılacağını belirtti.

Rus ordusunda, 2011 yılından bu yana Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile zaman zaman ani denetimler düzenleniyor. Bu tatbikatların, ordunun savaşa hazırlık seviyesinin test edilmesi ve ordunun barış zamanında savaş yeteneğini kaybetmemesi için düzenlendiği kaydediliyor.

Etiketler: vladamir putin, rus hava kuvvetleri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ani denetim
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER