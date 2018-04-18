Rus Haber Kanalı RT'den Skripal savunması

İngiltere'nin medya düzenleyicisi OFCOM, İngiltere'de yayın yapan Rus Haber Kanalı Russia Today'in (RT) Sergei Skripal ve kızı Yulia'ya yapılan saldırıdan sonra yapılan yayınlarda tarafsızlık kurallarını ihlal ettiğine dair 7 soruşturma başlattı.

RT'nin sözcüsü Anna Belkina konuya dair yaptığı açıklamada, "Editöryal yaklaşımımız Salisbury'deki olaylardan beri değişmedi ve bu konuyu medya düzenleyicisi ile doğrudan ele alacağız" dedi.

Belkina, RT'nin yayınlarının OFCOM'un diğer yayıncılarıyla aynı doğrultuda olduğunu göstermekten mutluluk duyacaklarını söyleyerek, yapılan bu tarz politik ifadelerin kanalı zor durumda bıraktığını açıkladı.

Kaynak: Reuters