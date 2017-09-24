  • 25 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.498
    EURO 4.183
  • BIST 104122.85
    ALTIN 145.734
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rus general DEAŞ saldırısında öldürüldü

Rus general DEAŞ saldırısında öldürüldü

Rus general Asapov'un, Deyrizor kentinde DEAŞ'ın düzenlediği havan saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rus general DEAŞ saldırısında öldürüldü

Rusya'nın Suriye'deki üst rütbeli askeri danışmanlarından Korgeneral Valeriy Asapov'un, Deyrizor kentinde DEAŞ'ın düzenlediği havan saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Russia Today'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla, 5. Ordu komutanlarından Korgeneral Asapov'un, Suriye'de DEAŞ'ın havan saldırısı sonucu ölümcül şekilde yaralanarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Deyrizor yakınlarındaki Beşşar Esed rejimi güçlerine danışmanlık yapan Asapov'un saldırı sırasında bir sahra karargahında bulunduğu aktarılan açıklamada, saldırıda Asapov'un tercümanının ve yanındaki iki albayın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Asapov, Rusya'nın Suriye'deki üst rütbeli askeri danışmanlarından biriydi.

Etiketler: rusya, DEAŞ, Deyrizor, valeriy asapov, suriye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER