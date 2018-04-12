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Buradasınız : » » Rus gemileri Suriye'deki üsten ayrıldı

Rus gemileri Suriye'deki üsten ayrıldı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Rus gemilerinin Suriye'deki üsten ayrıldığını, bu adımın güvenlik amaçlı olduğunu söyledi.

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Rus gemileri Suriyedeki üsten ayrıldı

Sputnik'te yer alan habere göre Şamanov, "Olağan bir uygulama. Olası bir saldırı tehdidiyle karşılaşıldığında limanlardaki gemiler manevra bölgesi yakınlarına gider, böylece bir saldırıyla birden fazla geminin zarar görmesi önlenir. Gemiler dağıtılır. Böylece ömürleri uzatılır. Bu olağan bir tedbir" dedi.

Uydu görüntüleme şirketi Image Satellite Internacional, Facebook'ta Rus savaş gemilerinin Tartus Limanı'ndan ayrıldığının görüldüğü uygu görüntülerini yayınlamıştı.

Açıklamada, üste yalnızca bir kilo sınıfı denizaltının kaldığı aktarılmıştı.

Etiketler: suriye, rusya, gemi, us, denizaltı
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