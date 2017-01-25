  • 25 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.831
    EURO 4.11
  • BIST 83128.26
    ALTIN 147.399
Buradasınız : » » Rus gemileri mercek altında

Rus gemileri mercek altında

İngiltere karasularına yaklaştığı tespit edilen Rus gemilerine, gemiler bölgeden uzaklaşana kadar eşlik ettiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rus gemileri mercek altında

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30'da Manş Denizi'nden geçen Rus gemilerinin İngiltere'ye yaklaştığının tespit edilmesinin ardından İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemileri ile Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait jetlerin devreye girdiği kaydedildi.

İngiltere'nin bir ada olduğu ve adayı çevreleyen denizlerdeki güvenliğin de hayati önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, İngiliz kuvvetlerin söz konusu Rus gemilerine Manş Denizi'ndeki güzergahları boyunca eşlik ettiği ve bunun sadece "donanmanın İngiliz karasularının korunmasına yönelik bağlılığı kapsamında gerçekleştirildiği" aktarıldı.

Etiketler: rus gemileri, İngiltere, rusya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER