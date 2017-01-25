Rus gemileri mercek altında

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30'da Manş Denizi'nden geçen Rus gemilerinin İngiltere'ye yaklaştığının tespit edilmesinin ardından İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemileri ile Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait jetlerin devreye girdiği kaydedildi.

İngiltere'nin bir ada olduğu ve adayı çevreleyen denizlerdeki güvenliğin de hayati önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, İngiliz kuvvetlerin söz konusu Rus gemilerine Manş Denizi'ndeki güzergahları boyunca eşlik ettiği ve bunun sadece "donanmanın İngiliz karasularının korunmasına yönelik bağlılığı kapsamında gerçekleştirildiği" aktarıldı.