Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'ye S-300 verirsek bu sır olarak kalmayacak

Lavrov, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş S-300 füze savunma sistemleri verip vermeyeceğine dair resmi bir karar almadığını ancak bu kararın alınması durumunda konunun sır olarak saklanmayacağını söyledi.

Rusya'nın günlük Kommersant gazetesi, ismi açıklanmayan askeri kaynaklara dayanarak, Rusya'nın uçaksavar füze sistemlerini yakın gelecekte Suriye'ye tedarik etmeye başlayabileceğini yazmıştı.

Kremlin haberle ilgili yorum yapmayı reddetti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Rus diplomatın açıklamasında göre ise İsrail, Moskova'dan Suriye'ye füze sistemi tedarik etmemesini istedi. İsrail hükümeti ise iddiaları yalanladı.

Genelkurmay Başkanı sinyali vermişti

ABD, İngiltere ve Rusya tarafından yapılan Suriye operasyonunun, Ortadoğu'daki durumu istikrarsızlaştıracağını söyleyen Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, Rusya'nın Suriye'ye S-300 füze sistemlerini tedarik etmeyi düşünebileceğini açıklamıştı.

78 sivil hayatını kaybetti

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine operasyonu kapsamında, başkent Şam yakınında kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters