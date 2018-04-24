Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'den çıkmaya niyeti yok

Pekin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'den çıkmak gibi bir niyetinin olmadığını söyleyerek, Suriye meselesini çözme konusunda nasıl iş birliği yapacaklarının Fransız yetkililerle temasları sonrasında netlik kazanmasını umduğunu belirtti.

Kanada'nın Toronto kentinde toplanan G7 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, AB) dışişleri bakanlarının Rusya'yı, "sorumsuz ve istikrar bozucu" davranışlarından dolayı kınamaları hakkında da açıklama yapan Lavrov, "G7 bakanları Rus karşıtı bir zihniyete sahip" dedi.

"Suriye'den ayrılmanın vakti geldi"

ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili çelişkili açıklamalar var.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suriye'den çekileceklerini açıklamış, ABD için Suriye'de varlık göstermenin ciddi bir külfet olduğunu, askerlerin geri çekilmesi için hızla karar alınacağını söylemişti.

"Öncelikli amacımız DEAŞ'tan tamamen kurtulmaktı. Bu görevi neredeyse tamamladık. Bundan sonra ne yapacağımıza diğer taraflarla da koordineli olarak, hızla karar vereceğiz. Ulusumuzu yeniden inşa etmeye odaklanacağız. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek."

Macron: ABD'yi biz ikna ettik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "10 gün önce ABD Başkanı Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik" demişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters