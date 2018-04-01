Rus diplomatlardan ilk grup Washington Büyükelçiliği’nden ayrıldı

İngiltere ile Rusya arasındaki casus krizi uluslararası boyut kazandı.

Çifte ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik kimyasal saldırının yol açtığı krizde, savaş diplomatlar üzerinden yürütülüyor.

Rus diplomatları sınır dışı etme kararları ardı ardına geldi. 20'den fazla ülke 130'dan fazla Rus diplomatı sınır dışı etti.

Moskova'ya doğru yola çıkacaklar

ABD’nin sınır dışı kararı aldığı 60 Rus diplomattan ilk grup aileleriyle birlikte Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden ayrıldı. Kendileri için gönderilen iki özel uçakla Moskova’ya doğru yola çıkacaklar.

Seattle Konsolosluğu kapatıldı

Öte yandan Rusya'nın Seattle Konsolosluğu da kapatıldı. Konsolosluk çalışanları ise 2 Nisan tarihine kadar ABD topraklarını terk etmek ve tüm belgeleri ve öğeleri binadan çıkarmak zorunda.

Rusya'dan misilleme

Moskova ise misilleme yaparak 60'ı Amerikalı olmak üzere 150'den fazla diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

50 İngiliz diplomatını daha sınır dışı etti

Cuma günü 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı etti. Ardından bu sayıya 50'den fazla İngiliz diplomatı da eklendi. Bu diplomatlara da ülkeyi terketmeleri için 1 ay süre tanıdı.

Rus yolcu uçağı didik didik arandı

Kriz diplomatlarla kalmadı. Londra'ya inen bir Rus yolcu uçağının didik didik aranması, Rusya büyükelçiliğini harekete geçirdi.

Londra'daki Rus büyükelçiliği, aramanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Skripal krizi nasıl patlak verdi?

Rusya ile Batı arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en ciddi casus krizi Avrupa'yı Soğuk savaş yıllarına döndürdü.

Herşey Rus ajan Sergey Skripal'in 4 Mart'ta Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmasıyla başladı.

Skripal'ın sağlık durumu ciddi, kızının ise iyi

Saldırının sinir gazıyla düzenlendiği ortaya çıktı. 66 yaşındaki Skripal hala yoğun bakımda. Kızı Yuliya Skipral'ın sağlık durumu ise kritik seviyeden iyiye doğru gidiyor.

Geçtiğimiz günlerde Çift taraflı casus Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de kimyasal silahla saldırıya uğraması olayıyla ilgili olarak, 18 ülke eş zamanlı açıklama yaptı ve olaydan Rusya'yı sorumlu tuttu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı aldı ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etti.

İngiliz polisi, Skripal ile kızının, evinde saldırıya uğradığını düşünüyor. Zira sinir gazı yoğun olarak evlerinin kapısında bulundu.

İngiliz polisi, saldırıyı Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin talimatıyla, eski KGB koruması Andrei Lugovoy ile bir başka Rus vatandaşı Dimitri Kovtun'un yaptığını düşünüyor.

Kaynak: TRT Haber