Rus Devlet Başkanı Putin: DEAŞ yıkıcı potansiyelini koruyor

Resmi ziyaret için Ankara'da olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "DEAŞ'ın yıkıcı potansiyelini ve taktiklerini hızla değiştirip dünyanın dört bir yanında ülkelere saldırma yeteneğini koruduğunu açıkça görüyoruz" dedi.

Suriye konulu Üçlü Zirve

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Suriye konulu Üçlü Zirve yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleşecek zirvede; Suriye'deki ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulması gibi konuların vurgulanması bekleniyor.

Kaynak: Reuters