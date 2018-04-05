Rus Büyükelçi Yakovenko: Eminim Yulia, Moskova'ya geri dönecek

Muhabirlerin konu ile ilgi sorularını cevaplayan Alexander Yakovenko, "Gerçekten çok mutluyum ve umarım Sergei Skripal da iyileşir. Eminim Yulia, bir gün Moskova'ya tekrar gelecek" dedi.

Londra, yazılı açıklamayı yayınladı

Yuliya Skripal, İngiliz polisi tarafından yayımlanan açıklamasında ''Bir hafta önce kendime geldim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık'' dedi.

Yuliya Skripal'in yazılı açıklaması şöyle:

''Yaklaşık bir hafta önce uyandım ve memnuniyetle söylüyorum ki, gücüm kuvvetim her geçen gün artıyor. Bana gösterilen ilgi ve gönderilen çok sayıda iyi niyet mesajı için minnettarım.''

'İyileşmemle ilgili teşekkür etmem gereken pek çok kişi var, ben ve babam kendimizden geçtiğimizde yardımımıza gelen Salisbury sakinleri başta olmak üzere. Bunun da ötesinde Salisbury Bölge Hastanesi çalışanlarına gösterdikleri bakım ve profesyonellik için teşekkür etmek istiyorum.

'Eminim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık. İyileşme dönemimde benim ve ailemin mahremiyetine saygı göstereceğinizi umuyorum.''

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters