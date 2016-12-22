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Rus Büyükelçi Karlov Moskova'da defnedildi

Rus Büyükelçi Karlov'un, dini törenin ardından Moskova'da defnedildiği açıklandı.

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Rus Büyükelçi Karlov Moskovada defnedildi

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen dini törenin ardından Moskova'daki Himki mezarlığında toprağa verildi.

Karlov'un ailesi ve yakınlarının katıldığı töreni Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill yönetti.

Karlov için ilk tören sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenmişti. Dışişleri Bakanlığı ana binasındaki törene, Karlov'un ailesi ve yakınları ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra bakanlık çalışanları ve siyasi parti liderleri katılmıştı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. AA

Etiketler: rus büyükelçi karlov, Moskova, defin, dini tören
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