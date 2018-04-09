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Rus Başbakan Medvedev: Yeni ABD'nin yaptırımları kabul edilemez

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, ABD'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarını değerlendirerek, "Rusya cevap verme hakkını saklı tutuyor" dedi.

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Rus Başbakan Medvedev: Yeni ABDnin yaptırımları kabul edilemez

Rus haber ajansı Interfax'a açıklama yapan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, ABD'nin yaptırımları karşısında Rusya'nın cevap verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi. ABD'yi, "yeni ABD" diye adlandıran Medvedev, "Bahsi geçen yaptırımlar gayrimeşrudur ve kabul edilemez" dedi.

Medevedev ayrıca, Rusya'nın ABD’deki varlıklarını desteklemek için bir plan hazırladıklarını söyledi. 

En sert hamle

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya oligarklarına karşı önümüzdeki günlerde yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili kaynaklar, ABD'nin bu kararının Rusya'nın iş insanlarına karşı "en sert hamle" olacağı yorumunu yapmıştı.

Konuya yakın iki Amerikalı yetkilinin verdiği bilgilere göre, önümüzdeki günlerde alınması beklenen önlemlerin bazıları, Rus hükümetiyle olduğu kadar Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de yakın olan iş insanlarına yönelik olacak.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, rusya, medvedev, abd
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