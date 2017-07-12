  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Rus avukat, Trump'ın oğlu ile ilgili iddiaları reddetti

Rus avukat, Trump'ın oğlu ile ilgili iddiaları reddetti

Rus avukat Veselnitskaya, Trump'ın oğluna Hillary Clinton hakkında herhangi bir hassas bilgi vermediğini ve kendisinin Rus hükümetini temsil etmediğini belirtti.

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Rus avukat, Trumpın oğlu ile ilgili iddiaları reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında Demokrat Parti Başkan adayı Hillary Clinton hakkında sahibi olduğu bilgileri vermek istediği iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya, kendisine yönelik iddiaları reddetti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Veselnitskaya, oğul Trump ile görüştüğünü kabul etse de Clinton ile ilgili kendisine hassas herhangi bir bilgi vermediğini ve Rus hükümetini temsil etmediğini söyledi.

"Elimde hassas bilgi yoktu"

Sadece kendisini temsil ettiğini savunan Veselnitskaya, "Asla elimde hassas bir bilgi yoktu ve olamazdı." dedi.

Veselnitskaya, Trump'ın oğlu ile görüştüğünde Donald Trump'ın henüz Cumhuriyetçi Parti adayı olup olmadığını bile bilmediğini dile getirdi.

Oğul Trump ile İngiltere doğumlu müzik yapımcısı Rob Goldstone'un yazıştığı belirtilen bir e-postada Goldstone, Trump Jr. ile Veselnitskaya arasında Rus müşterisi Emin Agalarov üzerinden toplantı ayarladığını ifade etmişti.

Amerikan New York Times gazetesi tarafından ortaya atılan iddiada, Goldstone'un avukatının Clinton hakkında bilgi sahibi olduğu, bu bilgilerin Clinton'ı bitirebileceği ve bunun Rus hükümetinin bir yardımı olduğunu dile getirdiği kaydedilmişti.

Trump'ın oğlu ise bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, avukatla görüştüğünü ve Clinton hakkında bilgi aldığını kabul etmiş, "Belli ki bir kampanya sırasında rakibi hakkında bilgi almak için toplantı yapan ilk kişi benim. Toplantı bir yere varmadı ama dinlemek zorundaydım." ifadelerini kullanmıştı. AA

Etiketler: Trump, abd, donald trump jr, rus avukat
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