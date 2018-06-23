Ruhani'yi hedef alan kitaba tepkiler gecikmedi

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhinde ilginç iddialarda bulunan "Bir bakışta Hasan Ruhani" adlı kitabın internet ortamında yayımlanmasına tepkiler gecikmedi.

İddialarla ilgili devlete ait İran Gazetesi'ne konuşan İran Cumhurbaşkanının Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar, hükümetin eleştiriye açık olduğunu ancak "yıkıcı girişimleri" kabul etmeyeceğini söyledi.

"Ruhani'ye ve hükümete darbe vurmak hastalık haline geldi"

İbtikar, Ruhani hükümetine yönelik bu tür girişimlerin sistematik desteğe sahip olduğunu belirterek, ilgili kurumlara soruşturma başlatma çağrısında bulundu.

İranlı reformist siyasetçi ve gazeteci Muhammed Itriyanfer de iddiaların Ruhani ve başında bulunduğu hükümeti zayıflatma amacını taşıdığını söyledi. Itriyanfer, "Ruhani'ye ve onun başında olduğu hükümete her fırsatta darbe vurmaya çalışmak siyasi arenada artık bir hastalık haline geldi. Muhafazakarlar yıkıcı hareketlere karşı çıkmalı" diye konuştu.

"Bu tür iddialarla ülkenin birliğini bozmak istiyorlar"

Muhafazakar kimliğiyle tanınan gazeteci ve İran Tarihini İnceleme Ofisi Başkanı Abbas Selimi Nemin de Ruhani aleyhindeki iddialara tepki gösterdi. Nemin, "Bazı kişiler mantıksızca sözler konuşuyorlar ve onların sözlerinin de alıcısı olmuyor. Bu tür iddiaları ülkedeki birliği bozmak isteyen kişiler ortaya atıyor" ifadesini kullandı.

Aşırı muhafazakar kimliğiyle bilinen Kamran Gazanferi adlı araştırmacı yazar tarafından kaleme alınan ve basımına izin verilmeyen "Bir bakışta Hasan Ruhani" adlı kitap internet ortamında yayımlandı.

İnternet ortamında e-kitap şeklinde yayımlanan kitapta Ruhani, "Şah dönemindeki istihbarat teşkilatı SAVAK'la iş birliği yapmak ve ABD adına İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya çalışmakla" suçlanıyor.

Kaynak: AA