  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Ruhani'den Trump'a sert tepki

Ruhani'den Trump'a sert tepki

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin vize yasağına tepki göstererek, Trump yönetiminin siyaset konusunda "acemi" olduğunu söyledi.

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Ruhaniden Trumpa sert tepki

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'daki bir törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin vize yasağına tepki göstererek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin siyaset konusunda "acemi" olduğunu söyledi.

Ruhani, "Bugün halkları ayırma günü değildir. Diğer milletlerin vizelerini iptal etmek siyaset arenasına yeni girmiş kişilerin yapacağı bir iştir. Bunlar siyasete yeni girmiş kişilerdir. Başka bir alemden siyaset alemine girdiler. Kendileri için bu tamamen yeni dünyayı anlayana kadar hem kendilerine hem de başkalarına zarar verecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın kararının İran halkını hedef aldığını savunan Ruhani, "Böylece ABD yönetiminin, İran devletine karşı oldukları ancak İran halkını destekledikleri yönündeki iddiasının da yalan olduğu kanıtlandı." ifadesini kullandı.

Ruhani, "Halkları ayırmak için duvar örme dönemi geçmiştir. Gün iletişim günüdür. Birkaç aylık vize kısıtlaması halklar arasındaki ilişkiyi koparamaz." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı.

 

Etiketler: iran, Donald Trump, hasan ruhani
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