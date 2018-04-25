Ruhani'den Trump'a: "Bir tüccar uluslararası ilişkiler konusunda nasıl yargıda bulunabilir?"

İran Devlet Televizyonu'na açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve Fransa’nın yeni anlaşma teklifine tepki gösterdi. Ruhani, “Bir Avrupa ülkesinin lideriyle birlikte, 7 tarafı olan anlaşma hakkında karar vermek istediklerini söylüyorlar. Ne için? Hangi hakla?” dedi.

"Bir tüccar, bir inşaatçı olan Trump..."

Ruhani, “Senin siyasette geçmişin yok, hukuk geçmişin yok, uluslararası anlaşmalar konusunda hiçbir zeminin yok. Bir tüccar, bir inşaatçı, uluslararası ilişkiler konusunda nasıl yargıda bulunabilir?” dedi.

İran'ın nükleer uyarılarına cevap vermişti

Dün Macron ile ortak basın açıklaması yapan Trump, Ruhani'nin "nükleer anlaşmasından vazgeçmenin sonuçları ağır olur" uyarısına cevap vermişti. Trump, "İran'la yapılan anlaşma çılgınca ve kötü bir anlaşma. Hiçbir zaman yapılmaması gerekiyordu. İran'ın füzeleri bölgede probleme neden oluyor. Yeni bir nükleer programa katılmak İran için kolay olmayacak. Eğer İran nükleer programı uygulamaya başlarsa, daha büyük problemleri olacak" demişti.

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre anlaşma, ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri.

2015'te; ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Son kez uzattı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber, AFP