Ruhani'den petrolün ardından nükleer tehdit

IRNA Ajansı'nın haberine göre dün Viyana'da Birleşmiş Milletler'in nükleer denetim organı olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) Başkanı Yukio Amano ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran'ın nükleer faaliyetleri her zaman barış amaçlı olmuştur, ancak IAEA ile hangi düzeyde iş birliği yapacağına karar verecek olan da İran'ın kendisidir. İran'ın IAEA ile iş birliği düzeyinde değişiklik olursa bunun sorumluluğu bu yeni durumu yaratanlardadır" dedi.

Ruhani ve İran Devrim Muhafızları'ndan petrol tehdidi

Ruhani Tahran'ın, ABD'nin petrol satışlarını engelleme tehditlerine direneceğini daha önce de söylemiş, "Amerikalılar İran'ın petrol ihracatını sıfırlamaktan söz ediyorlar; belli ki bunun sonuçlarını düşünmemişler" demişti.

İran Devrim Muhafızları örgütünün komutanlarından İsmail Kevseri, dün yaptığı açıklamada, ABD'den düşmanca adımlar gelirse İran'ın Basra Körfezi'nden ham petrol çıkışını durduracağını söylemişti.

Ne olmuştu?

Trump, Mayıs ayında 2015 yılına altı büyük devlet ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi tek yanlı olarak çıkarmış ve diğer ülkelere de 4 Kasım itibariyle İran'dan petrol alımını durdurmalarını, yoksa kendilerine de finansal yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Ruhani, anlaşmanın Avrupalı imzacıları olan İngiltere, Fransa, ve Almanya ile diğer imzacılar Çin ve Rusya İran'ın çıkarlarını korurlarsa, "İran ABD olmadan sonsuza kadar nükleer anlaşmayı sürdürür" demişti.

Anlaşmanın diğer imzacıları Cuma günü Viyana'da İranlı yetkililerle bir araya gelerek anlaşmanın yaşatılması için yapılabilecekleri görüşecekler.

Kaynak: Reuters, IRNA