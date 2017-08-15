Ruhani'den 'nükleer anlaşmadan çekilme' tehdidi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmanın şartlarına uymaması halinde "saatler içinde" anlaşmadan önceki şartlara dönebileceklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, Ruhani, mecliste düzenlenen 12'nci dönem bakanlarının güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada, "ABD'nin yeni yöneticileri, nükleer anlaşma öncesi yaptırım ve baskı siyasetine dönme niyetinde olurlarsa, biz de, saatler içinde anlaşma öncesi şartlardan daha ileri bir duruma dönmekte tereddüt etmeyiz." dedi.

İran'ın, nükleer anlaşmayı, dünya ülkeleriyle iş birliği ve güven ortamının tesisi için iyi bir fırsat olarak gördüğünü belirten Ruhani, ülkesinin, anlaşmadan doğan şartlara bağlı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu ay başında, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısını onaylamıştı.

Tasarının İran'a yönelik bölümü "İran'ın İstikrar Bozucu Aktiviteleriyle Mücadele Yasası" başlığını taşıyor.

ABD Dışişleri, Savunma, Hazine Bakanları ve Ulusal İstihbarat Direktörünün, İran'ın istikrar bozucu faaliyetlerine karşı bir strateji geliştirmesi direktifini veren yasa, ülkenin balistik füze programına karşı yeni yaptırımlar getirmesini içeriyor.