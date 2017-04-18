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Ruhani'den "Devrim Muhafızları'na" atıf

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devrim Muhafızları'nı ülkenin ekonomiyle ilgili konularına müdahale etmeleri sebebiyle eleştirdi.

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Ruhaniden &quot;Devrim Muhafızlarına&quot; atıf

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran Ordu Günü münasebetiyle, başkent Tahran'daki Beheşti Zehra Yerleşkesi'nde düzenlenen kutlamalara katıldı. Ruhani burada yaptığı konuşmada, "Silahlı kuvvetlerin ülkenin ekonomisi konusundaki vesveseleri, onları sahip oldukları yüksek hedeflerinden uzaklaştırmaktadır. " dedi.

Ekonomi alanındaki yersiz endişelerin komutanları ve silahlı kuvvetleri asli görevlerinden uzaklaştırabileceğini vurgulayan Ruhani, İran anayasasına göre silahlı kuvvetlerin, arama-kurtarma, eğitim, üretim ve imar konularında yardım görevlerinin olduğunu hatırlattı.

İran'ın ülke dışında çeşitli suikast, sabotaj ve askeri operasyonlarıyla ilişkilendirilen Devrim Muhafızları Ordusu, sahip olduğu askeri gücün yanı sıra elinde bulundurduğu iktisadi kurumlarla İran iç ve dış politikasını yönlendiriyor. Devrim Muhafızları, genel bütçeden ayrılan pay dışında ülke genelinde sahip olduğu ulaşım, enerji ve inşaat şirketlerinden de önemli gelir elde ediyor.

Eski Devrim Muhafızları komutanı Muhsin Rızayi, bir süre önce yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin iyi yönetilmediğini öne sürerek "ekonomi yönetiminin Devrim Muhafızları'na devredilmesini" istemişti.

Etiketler: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devrim muhafızları
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