Ruhani'den ABD'ye mesaj: İran Atom Enerjisi Kurumu hamlelere hazır

İran Devlet Televizyonu'na konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme mesajlarına karşı, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı verdi.

2015 yılında ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşma ile İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025 yılına kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Son kez uzatıldı

Başkan Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim (anlaşmaya) katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmıştı ve Beyaz Saray alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı söylemişti.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

İran ile P5+1 ülkelerinin (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) 2015'te imzaladığı nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump anlaşma için "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" demişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters