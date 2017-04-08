  • 08 NISAN 2017, CUMARTESI

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Ruhani'den ABD'nin Suriye operasyonuna sert eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını eleştirdi.

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Ruhaniden ABDnin Suriye operasyonuna sert eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını eleştirdi.

Başkent Tahran'da düzenlenen "Direniş Ekonomisi ve Köylerin Kalkınması Konferansı'nda konuşan Ruhani, ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurmasına "Kendi karar veriyor, kendi uyguluyor." diyerek tepki gösterdi.

Esed rejiminin elinde kimyasal silah olmadığı iddiasını Birleşmiş Milletlerin (BM), 2 sene önce Esed'in elindeki kimyasal silahları aldığını açıklamasına dayandıran Ruhani, "Esed'in elinde kimyasal silah kalmadığına göre bu silah nereden geldi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bu konuda Amerikalıların başında ve aralarında bulunmadığı uluslararası tarafsız bir araştırma komisyonu kurulmalıdır." diye konuştu.

ABD ordusu, dün sabah Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin, kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.

Etiketler: ruhani, İran Cumhurbaşkanı, hasan ruhani, abd saldırı, suriye saldırı
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